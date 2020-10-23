Мужчина познакомился с женщиной в Tinder, похитил ее и избил

Американец Питер Бозье (Peter Bozier) познакомился с женщиной в приложении для знакомств Tinder, а затем похитил и жестоко избил ее. Как сообщает Boston 25 News, позже он был арестован.

По данным полиции, 28-летний мужчина держал похищенную в доме своих родителей. Он душил жертву и угрожал убить ее сына, если она сообщит о насилии властям. В итоге женщине удалось сбежать и добраться до ближайшей больницы. После ее обращения медики вызвали полицию.

В скором времени Бозье арестовали. Сообщается, что он вел себя агрессивно по отношению к полицейским. Список обвинений, предъявленных подозреваемому, включает в себя похищение, нападение и избиение, удушение, запугивание свидетелей, нападение на полицейских, угрозы убийством и езду без прав.

Ранее в СМИ появлялась информация о паре американцев, которую обвинили в убийстве 24-летней девушки, приглашенной на свидание через Tinder. Как стало известно суду, подозреваемые планировали записать ролик, в котором они пытали бы или убивали жертву.