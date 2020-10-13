Обвиненная в расчленении девушки пара собиралась записать видео с пытками

Пара американцев Бейли Босуэлл (Bailey Boswell) и Обри Трейл (Aubrey Trail) обвиняются в убийстве 24-летней девушки, которую они пригласили на свидание через Tinder. Как стало известно суду, подозреваемые планировали записать ролик, в котором они пытали бы или убивали жертву. Об этом сообщает 9News.

Девушка по имени Сидни Луф (Sydney Loofe) пропала после свидания с Босуэллом в конце 2017 года: ее никто не видел до тех пор, пока следователь полиции не обнаружил ее останки — их нашли после того, как правоохранительные органы узнали, где последний раз телефон Луф ловил сеть. Недалеко от этого места, в зарослях камыша, лежал мешок, из которого торчали части тела (оно было расчленено на 14 частей). В округе была разбросана одежда жертвы.

На суде выступила подруга Босуэлла и Трейл. Женщина рассказала присяжным, что однажды пара обсуждала при ней, сколько денег молодые люди могут заработать за съемку видео, в котором происходят пытки или убийство человека.

Суд над парой длится уже больше двух лет. Следователи считают, что убийство было преднамеренным — об этом свидетельствует тот факт, что Босуэлл и Трейл приобрели инструменты для расчленения заранее. По итогам разбирательства паре может грозить смертная казнь.

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