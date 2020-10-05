Парень-нацист попытался найти жену в Tinder и разозлил девушек

Пользовательница Twitter под ником @devonfromdevon опубликовала анкету парня из Tinder, в которой говорится, что тот участвует в реконструкциях Второй мировой войны. При этом на фотографии молодой человек стоит на фоне нацистского флага. Эта и еще несколько деталей разозлила девушек, которые пришли в комментарии.

В описании профиля говорится, что 23-летний парень по имени Хэмиш (Hamish) пытается найти жену, поэтому он не заинтересован в «полураздетых проститутках без целей». Он добавил, что очень любит историю, а многие знакомые считают его взгляды противоречивыми.

В конце справки Хэмиш написал, что у него есть всего две фотографии: первая уже стоит на аватаре, а на второй молодой человек позирует в «реконструкционной форме».

Сопоставив несколько фактов из анкеты, пользователи сети сразу заподозрили, что Хэмиш придерживается нацистских взглядов — об этом говорит флаг за его спиной и спорное описание профиля.

«Есть хоть какой-то шанс того, что его реконструкционная форма не нацистская», — написал один из комментаторов. «Я думаю, есть причина, по которой он до сих пор одинокий», — заявила другая пользовательница Twitter. Еще несколько девушек добавили, что у Хэмиша слишком серьезные запросы, поэтому вряд ли ему удастся найти вторую половину.