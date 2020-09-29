Девушка жестко отомстила мужчине из Tinder за оскорбления

Австралиец Томас МакГирк потерял работу после того, как серьезно оскорбил нескольких девушек из Tinder. Как пишет The Daily Mail, одна из них жестко отомстила мужчине — о словах мужчины узнал работодатель и принял меры.

О недопустимом поведении мужчины впервые рассказала 26-летняя студентка Эбони Сандерсон, которая познакомилась с ним в популярном мобильном приложении. Молодые люди договаривались о встрече, однако 28-летний МакГирк оказался настолько настойчивым, что девушка начала чувствовать себя некомфортно и вежливо отказала ему.

В ответ она получила несколько оскорбительных голосовых сообщений, в которых говорилось о ее лишнем весе и внешности в целом. МакГирк обозвал собеседницу «жирной свиньей» и «чертовски уродливой» женщиной. И хотя Сандерсон заблокировала настойчивого незнакомца в Snapchat и Instagram, тот создал новые учетные записи и продолжил оскорблять девушку.

Она решила проучить обидчика, и выложила его сообщения в открытый доступ. Пост привлек внимание известных феминисток, которые распространили публикацию по соцсетям. Вскоре информация дошла и до работодателя МакГирка — основателя логистической компании. Босс узнал голос своего подчиненного, технического специалиста, и уволил его в тот же день.

«У нас на работе просто нет места тому, кто обращается с женщинами с таким неуважением. У меня четыре дочери в возрасте от десяти месяцев до девяти лет. Моя кровь закипела от мысли, что кто-то когда-либо будет так разговаривать с одной из моих маленьких девочек», — заявил владелец компании Дейв Скотт.

Позже выяснилось, что Сандерс была не единственной «жертвой» МакГирка. Нашлась другая 26-летняя девушка Эрин Хиндс, которая столкнулась с похожими оскорблениями австралийца. Она провела с ним ночь, а через два дня отказалась от дальнейшего общения. В ответ мужчина засыпал ее оскорбительными сообщениями, начал угрожать ей и ее друзьям. На ситуацию также отреагировали и в Tinder — заблокировали аккаунт МакГирка в сервисе.