Звезда реалити-шоу рассказала о жутком свидании с незнакомцем из Tinder

Звезда британского реалити-шоу Love Island Еванде Бяла (Yewande Biala) вспомнила свое самое опасное свидание с незнакомцем из Tinder. Об этом пишет The Metro со ссылкой на подкаст PrettyLittleThing Behind Closed Doors.

Бяла рассказала, что молодой человек, с которым она пошла на первое свидание, вел себя жутко: в один момент 25-летней девушке даже показалось, что ее могут похитить. Мужчину звали Боб, по словам Бялы, в жизни он был «не так уж плох», хотя его внешность и отличалась от фотографий на сайте.

«Мы доехали на машине до бара, выпили, все шло отлично. Я сказала ему: "Послушай, я думала, ты можешь быть психопатом, но оказалось, что ты на самом деле порядочный человек". Мы посмеялись», — поведала Бяла.

Когда молодые люди вышли из заведения и подошли к машине, Боб положил руку на бедро спутницы — таким образом он пытался понять, носила ли та нижнее белье. Женщине это не понравилось, но она не придала этому большого значения и села в машину. Однако в автомобиле Боб продолжил странно себя вести: он начал чесать ногу своей пассажирки, а затем стал задавать вопросы про цвет ее трусиков.

«Он начинает чесать мою ногу, а я думаю: "Боже мой, что мне делать? У меня нет денег на телефоне, я не могу никому позвонить. Я точно не могу выпрыгнуть из машины, потому что мы были в глуши". И что мне оставалось делать?» — думала Бяла.

В конце концов свидание закончилось без происшествий: звезда реалити уговорила водителя высадить ее в одном из ближайших дворов, чтобы он не узнал ее домашний адрес. После этого Боб написал женщине сообщение с вопросом, не был ли он слишком напористым во время свидания.

Бяла заверила, что после этого случая сразу же удалила Tinder и больше не собирается его использовать.