Звезду «Дома-2» избили в Москве

Звезду реалити-шоу «Дом-2» Тамбу-Тамбу Мондезира избил неизвестный. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел в торговом центре Москвы.

Уточняется, что около 18:00 на участника телепроекта напал мужчина. Между ними произошел словесный конфликт, в результате перепалка переросла в драку: Мондезира избили в павильоне торгового центра.

Звезда реалити-шоу получил удар кулаком по лицу. Позже у него зафиксировали ушиб нижней челюсти. Мондезир написал заявление в полицию.

Как сообщает Starhit, участник «Дома-2» находился в торговом центре вместе с возлюбленной Юлией Ефременковой, которая тоже участвует в проекте. По словам девушки, ей приглянулся товар на прилавке, и она взяла его в руки. Из-за этого на нее накинулась продавщица и другие торговцы, а бойфренд вступился за нее, что и привело к драке.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост рассказала, что на съемках сталкивалась с применениями силы по отношению к ней и другим участникам. Девушка описала один из случаев насилия, произошедший на площадке проекта на Сейшельских островах.

«Дом 2» — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Проект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы. В эфирах участники нередко ссорятся и дерутся. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть, но безуспешно.