В Москве избили участницу «Дома-2»

В Москве избили участницу шоу «Дом-2» Екатерину Скалон. Об этом сообщает телеканал «360».

Девушку доставили в одну из столичных больниц. Медики зафиксировали у Скалон гематомы на лице, ушиб грудной клетки и, предположительно, сотрясение мозга.

По предварительным данным, ее мог избить сожитель. В окружении девушки было двое молодых людей — Максим Моргенштерн и Евгений Солонский. Как пишет «360», ссылаясь на сообщения в социальных сетях, ведущему телестройки Владу Кадони «дали задание» испортить Екатерине жизнь — он стал навязывать ей для отношений Солонского. С Моргенштерном у Скалон «было много общих интересов».

При этом, кто именно мог избить участницу «Дома-2», неизвестно.

30 июля издание «Комсомольская правда» раскрыло зарплаты участников и ведущих реалити-шоу «Дом-2». Так, первая ведущая проекта Ксения Собчак, которая вела телестройку восемь лет, получала ежемесячно 100 тысяч долларов. Нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают не больше 30 тысяч долларов, а менее известный Влад Кадони — 140 тысяч рублей.