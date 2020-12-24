Парень через 100 разных аккаунтов угрожал изнасиловать девушку и был задержан

Жителя Нью-Йорка 19-летнего Дезмонда Баблоо Синха (Desmond Babloo Singh) задержали по обвинению в онлайн-преследовании девушки. Как сообщает Fox News, парень неоднократно угрожал изнасиловать ее.

По версии обвинения, Синх месяцами писал угрозы через 100 разных аккаунтов с компьютеров и смартфонов в нескольких соцсетях и интернет-сервисах. Имя девушки не называется, но указывается, что она учится в Нью-Йорке, а ее семья живет в штате Мэриленд.

Так, помимо угроз убить и расчленить пострадавшую, парень однажды вызвал полицию в дом семьи, оставив анонимное сообщение о взрывном устройстве в жилище. По данным правоохранителей, девушка — в прошлом подруга старшей сестры Синха, но они давно не общаются, а сталкер и жертва ни разу не видели друг друга лично.

Полиция вычислила Синха как источника ложного сообщения о бомбе и позже переговорила с его родителями. По их словам, в прошлом подросток посещал колледж, но теперь они не знают о его ситуации. Также Синха обвиняют в публикации личной информации девушки в свободном доступе, попытках взломать ее аккаунты и менять пароли.

Ранее житель Великобритании 22-летний Кристофер Хартли (Christopher Hartley) был признан виновным в изнасиловании девушек, которых встречал через приложение для знакомств Tinder. В результате он получил 17 лет тюрьмы.