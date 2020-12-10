Насильник из Tinder получил 17 лет тюрьмы

Житель Великобритании 22-летний Кристофер Хартли (Christopher Hartley), был признан виновным в изнасиловании девушек, которых встречал через приложение для знакомств Tinder. Как сообщает Daily Mirror, он получил 17 лет тюрьмы.

В суде подтвердили два случая сексуального насилия. Так, в июне 2018 года он предложил 16-летней девушке вместе с ним погулять с собакой. Когда они оказались в малолюдном месте, насильник потребовал от девушки секса, а получив отказ, применил силу.

Вторая атака произошла в июне 2019 года. Хартли познакомился с 18-летней британкой. Он встретил девушку на машине и отвез ее в уединенное место. Там мужчина надругался над жертвой. Его признали виновным в изнасилованиях, а также в попытке удушения жертв. Пострадавшие от его рук присутствовали на заседаниях лично.

Суд проходил на протяжении восьми дней. Хартли приговорили к тюремному сроку в 17 лет. Он также навсегда будет внесен в список потенциальных насильников. Представитель обвинения посчитала приговор достаточно суровым и призвала всех поклонников онлайн-знакомств быть более бдительными.

Ранее шотландец, отсидевший в тюрьме за сексуальное насилие, вернулся в Tinder через несколько недель после освобождения. Информацией об этом поделился бывший друг преступника.