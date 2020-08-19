Насильнику из Tinder разрешили уйти из тюрьмы

Обвиненный в изнасиловании двух женщин житель Австралии подал прошение об освобождении под залог и выиграл — суд разрешил ему уйти из тюрьмы до следующего заседания. Как сообщает Brisbane Times, на это повлияла ситуация с карантином из-за коронавируса.

На заседании сторона обвинения подчеркивала, что мужчина продолжает представлять опасность — его обнаружили в приложении для знакомств Tinder. По словам прокурора, 25-летний Бретт Тейлор (Brett Taylor) признавал, что общался с сотнями женщин и подтвердил сексуальное насилие в отношении двух из них.

Материалы по теме Сильные и зависимые Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно Не порно, но задорно Чем живет российский рынок онлайн-знакомств

Защита настаивала на том, что обвиняемый полностью сотрудничает со следствием. Адвокат также передал слова Тейлора о том, что он считал все сексуальные действия проходившими по обоюдному согласию.

По решению судьи, теперь обвиняемый будет находиться в доме семьи, оставаться там на ночь с 21:00 до 6:00, трижды в неделю отмечаться в отделении полиции, сдать паспорт и никак не контактировать со свидетелями по делу. Ему также запретили пользоваться Tinder.

Студента Тейлора обвиняют в двух случаях нападения и изнасилования: 18-летней девушки в октябре 2018 года и 19-летней — в марте 2020-го. В каждом из случаев он знакомился с жертвами через Tinder.

Ранее 30-летняя мать-одиночка Эмма Бигналл (Emma Bignall) из Великобритании стала жертвой мужчины, с которым познакомилась в Tinder. Он избил приятельницу, чтобы «ее больше никто не захотел».