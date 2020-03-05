Женщину избил любовник из Tinder со словами «никто больше тебя не захочет»

30-летняя мать-одиночка Эмма Бигналл (Emma Bignall) из Великобритании стала жертвой мужчины, с которым познакомилась в Tinder. Как сообщает The Sun, он избил приятельницу, чтобы «ее больше никто не захотел».

Эмма встречалась с 32-летним Джаком Костой (Jak Kosta) четыре месяца. Некоторое время назад женщина заподозрила возлюбленного в измене. Эмма обнаружила на телефоне пришедшего пьяным любовника порнографические снимки других женщин и переписку с ними. Она рассказала партнеру о находке, в ответ он ударил ее по лицу и прижал к кровати. Эмма пыталась вырваться, однако мужчина держал ее, нанося удары по лицу и телу руками и ногами. Избиение длилось два часа, в конце концов британка потеряла сознание.

Очнувшись, она обнаружила, что Джак гладит ее по опухшему лицу и приговаривает: «Ты потеряла свою красоту. Никто больше тебя не захочет».

Крики в доме Эммы услышал сосед и вызвал полицию. Злоумышленника арестовали, ему предъявили обвинение в причинении вреда здоровью. Напавший на партнершу признал вину и отправился в тюрьму на 15 месяцев.

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