Мужчина потрогал женскую грудь и спас любовницу от гибели

Жительница британского города Тейм, графство Оксфордшир, рассказала, как новый любовник, найденный в приложении для знакомств, спас ее от гибели. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 2015 году 35-летняя учительница Ники Хьюитт (Nicky Hewitt) познакомилась с 30-летним менеджером аэропорта Хитроу Беном Брюером (Ben Brewer) в Tinder. Они много переписывались, но стали встречаться лишь спустя девять месяцев.

Через месяц после первого свидания Ники гостила у Бена. Когда она смотрела телевизор, мужчина устроился рядом, потрогал ее грудь и неожиданно нащупал уплотнение. Ники считала, что в ее возрасте рак груди не страшен, но согласилась сходить к врачу, чтобы успокоить Бена.

После осмотра и биопсии ей сообщили о шестисантиметровой злокачественной опухоли в правой груди. Позднее она узнает, что рак достиг второй стадии и успел распространиться на лимфатические узлы. Вернувшись из больницы, Ники сказала Бену о диагнозе и добавила, что поймет, если ему захочется расстаться. Он отказался и остался с ней.

Чтобы остановить рост опухоли, понадобились мастэктомия, три месяца химиотерапии и гормональная терапия, которую Ники не прекратила до сих пор. Очередной осмотр, результаты которого она узнала в феврале 2019 года, показал, что рак полностью побежден.

Ники продолжает встречаться с Беном и считает, что обязана ему жизнью. «Если бы он не волновался так из-за того уплотнения, я бы, наверное, не дожила до 40», — говорит она.

В начале июля сообщалось о жительнице английского города Челмсфорд, которая обнаружила у себя опухоль благодаря массажному маслу. После массажа живота она вылила остатки масла на грудь и нащупала уплотнение. Британке пришлось удалить грудь.

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