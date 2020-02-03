Псы почуяли раковую опухоль хозяйки и спасли ее жизнь

Жительница Уэльса вовремя обнаружила раковую опухоль благодаря своим собакам, которые почуяли странный запах от ее груди. Об этом сообщает Daily Star.

В сентябре 2018 года 65-летняя Линда Манкли (Linda Munkley), жительница Уэльса, заметила, что ее немецкие овчарки, Беа и Эния, начали вести себя странно. Псы обнюхивали грудь хозяйки и прижимались к ней. «Они никогда не делали ничего подобного раньше, это было очень странно и натолкнуло меня на мысль, что что-то не так. Они спасли мне жизнь», — рассказала Манкли.

Валлийка обратилась в больницу и прошла обследование груди. Врачи сообщили Манкли, что у нее агрессивная форма рака молочной железы, и опухоль уже поразила лимфатические узлы.

Собаки продолжали странно себя вести, пока их хозяйка не закончила проходить третий курс химиотерапии. «Когда Беа и Эния перестали меня обнюхивать, я поняла, что химиотерапия прошла удачно, и рак побежден», — рассказала Манкли. Валлийка считает, что собаки спасли ее от смерти, ведь именно их странное поведение заставило ее пройти обследование и распознать рак на начальных стадиях.

Сейчас Манкли проходит курсы химиотерапии каждые три недели, чтобы предотвратить возвращение болезни.

Ранее сообщалось о жительнице США, которая вовремя обнаружила раковую опухоль благодаря своей собаке, которая обнюхивала ее живот и клала на него нос. Врачи диагностировали ей третью стадию рака яичников.

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