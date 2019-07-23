Пойман орудовавший через Tinder насильник

Австралийская полиция поймала мужчину, который, используя фальшивые данные о себе, встречался с девушками через приложение для знакомств Tinder и совершал насильственные действия. Как сообщает news.com.au, в настоящее время он находится под стражей и ждет оглашения приговора.

По данным обвинения, проживающий в Австралии 33-летний Рату Бос (Ratu Bose) обманывал своих жертв, представляясь бывшим французским военным и снайпером. С апреля 2016-го по январь 2017-го года он встретился с несколькими девушками через Tinder, совершив три изнасилования и одно нападение.

Мужчина пытался войти в доверие к жертвам, чтобы попасть к ним в дом. В документах суда говорится, что одна из жертв насильника выбежала из собственного жилья голой, села в автомобиль и уехала к другу за помощью. Бос также шантажировал одну из девушек после того, как она обратилась в полицию.

Судья окружного суда штата Виктория Тревор Райт (Trevor Wright) сообщил, что обвиняемый не признал вину в чем-либо и настаивал на своей невиновности.

Бос иммигрировал в Австралию из Фиджи в детстве, когда учился в школе. Обвиняемый содержится под стражей, суд огласит окончательный приговор 1 августа.

В апреле этого года другая женщина рассказала, что познакомилась в Tinder с мужчиной, оказавшимся насильником. От гибели ее спасло экстренное мобильное приложение.

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