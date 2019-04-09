Женщина спаслась от насильника из Tinder с помощью мобильного приложения

Женщина, скрывающаяся под псевдонимом Сара Смит (Sarah Smith), поведала, что познакомилась в Tinder с мужчиной по имени Джеймс Макнатт (James McNutt), оказавшимся насильником. Как сообщает издание Metro, от гибели ее спасло экстренное мобильное приложение.

41-летняя Смит и Макнатт познакомились около года назад, у них было много общих знакомых. Однако вскоре мужчина стал применять физическое насилие и контролировать ее. Он даже выкрал у нее мобильный, чтобы Смит не могла пожаловаться на его поведение. Частые нападения привели к тому, что в дело вмешалась полиция.

Несколько месяцев назад Макнатт выпросил у Смит встречу под благовидным предлогом. Во время встречи он напал на нее и украл сумку. Затем он проник в дом Смит и изнасиловал ее.

«Он запер меня в доме и, когда я пошла за телефоном, пришел в дикую ярость, сказав, что я ему изменяю», — заявила Смит. Мужчина жестоко избил ее и придушил подушкой. Чтобы спастись, женщина притворилась мертвой. Увидев «труп», насильник пытался сбежать. Однако Смит случайно выдала себя, закашлявшись.

Женщину спасло приложение, которое позволяет отправить оповещения об опасности. Установить его ей посоветовали полицейские. Макнатт испугался и пытался увезти ее с собой, однако был пойман.

Смит решилась рассказать свою историю лишь после суда над бывшим возлюбленным. Макнатта осудили на 13 лет.

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