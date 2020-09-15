Осужденный насильник вышел из тюрьмы и сразу вернулся в Tinder

Шотландец, отсидевший в тюрьме за сексуальное насилие, вернулся в Tinder через несколько недель после освобождения. Информацией об этом поделился бывший друг преступника, пишет The Daily Record.

35-летний осужденный Стивен Макгинли (Steven McGinley) провел за решеткой несколько месяцев после того, как познакомился в интернете с девушкой, а затем заманил ее в свою квартиру и изнасиловал. После инцидента жертва сбежала из дома преступника и попросила помощи в первом попавшемся магазине.

Как только Макгинли вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению, он сразу начал искать девушек через Tinder. В профиле мужчина описал себя как «кокетливого и дерзкого» человека с богатым внутренним миром. «Если мы поладим, я захочу встретиться», — также написал в анкете насильник.

Скриншоты профиля Макгинли были опубликованы в соцсетях после того, как его заметил в Tinder кто-то из бывших друзей. Этот человек отметил в комментариях, что ему не верится в происходящее. Судя по профилю, Макгинли казался хорошим парнем, однако его деяния говорят об обратном.

Знакомый также добавил, что отсидевший насильник снова удалил свой профиль в Tinder, когда информация о нем появилась в соцсетях.