Получивший отказ от девушки мужчина отправил ее отцу интимное фото с ней

Проживающая в Нью-Йорке девушка рассказала, как отказала мужчине в групповом сексе, из-за чего в ответ он отправил ее отцу интимное фото с ней. Как сообщает New York Post, американка подала в суд на бывшего ухажера за эти действия.

В судебных материалах говорится, что девушка познакомилась с обидчиком, Джеффри Бергером (Jeffrey Berger), в августе 2019 года через приложение Tinder. Затем они несколько месяцев продолжали общение по телефону. Также пара обменивалась интимными снимками.

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Через некоторое время они начали обсуждать возможность группового секса с его возлюбленной. Однако во время видеозвонка перед встречей жительница Нью-Йорка почувствовала, что ей будет некомфортно, и сообщила от отказе.

В иске указано, что вскоре ей поступила угроза от него в Instagram. По словам истицы, с целью мести мужчина в тот же день отправил один из интимных снимков девушки ее отцу на рабочий адрес электронной почты.

Девушка требует взыскать с бывшего партнера один миллион долларов за стресс, вызванный отправкой фотографий. По ее словам, из-за произошедшего она испытывает панические атаки. Согласно данным суда, ответчик пока никак не отреагировал на иск.

Ранее пользователь Twitter с ником carterhambley рассказал, что его наказали блокировкой в Tinder вскоре после того, как девушка возмутилась его фото в анкете. Он пояснил, что пользовательница пожаловалась на фотошоп на одном из снимков.