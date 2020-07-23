Девушка раскрыла правду о свиданиях и выделила типажи мужчин из Tinder

Ведущий маркетолог Мария Михалина описала свой опыт свиданий с мужчинами, с которыми она познакомилась в приложении для знакомств Tinder. В статье для VC.ru она раскрыла правду о том, с какими пользователями лучше назначать встречи, и дала несколько советов девушкам.

Она отметила, что на следующий день после регистрации получила уведомление о новой паре и начала общение. После непродолжительной переписки они договорились о встрече. В результате пара «совпала по очень многим пунктам» интересов и увлечений, однако через семь месяцев рассталась. Авторка считает эту ситуацию доказательством того, что на Tinder можно познакомиться с адекватным, приятным, образованным и интересным мужчиной.

По ее оценке, примерно 50 процентов мужчин, выразивших ответную симпатию, переходят в продолжительное молчание, несмотря на уведомления от Tinder. Михалина перечислила несколько типажей мужчин в приложении: скучающий домосед, искатель легкой наживы, неактивный пользователь. Также она выделила четвертый типаж — «счастливое исключение», или нормальный парень. «Смею утверждать это, потому что слышала правдивые "истории успеха с Tinder"», — заметила авторка.

Михалина также посоветовала девушкам выбрать для анкеты действительно удачные фото, но без намека на «ню». Она уверена, что фото смотрят все, а описание профиля читают лишь 10-20 процентов мужчин. По ее мнению, скорый запрос контактов или приглашение в соцсеть еще ничего не означают. Она также призвала не зацикливаться на вялых переписках.

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