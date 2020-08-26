Tinder наказал мужчину блокировкой за необычное фото

Пользователь Twitter с ником carterhambley рассказал, что его наказали блокировкой в приложении онлайн-знакомств Tinder вскоре после того, как девушка возмутилась его фото в анкете. Он пояснил, что пользовательница пожаловалась на фотошоп в одном из снимков.

По словам 21-летнего американца Картера (Carter), он опубликовал в профиле необычную фотографию с использованием редактора изображений. Рядом с собой мужчина добавил Малыша, персонажа сериала «Мандалорец» по «Звездным войнам». Фанаты также часто называют его Бейби Йодой за сходство с другим героем киносаги. В описании он подшутил над этим, написав: «Не мой ребенок. Просто приятель, с которым смотрю видео на YouTube».

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Девушка по имени Роз (Roz) написала ему, поинтересовавшись, где он купил куклу персонажа сериала. В ответ Картер прямо и честно ответил, что это не кукла, а редактирование снимка через программу Photoshop. Поклонница «Мандалорца» не успокоилась и уточнила, что вопрос касается реальной фигурки вымышленного героя. Американец еще раз ответил про фотошоп. После этого девушка возмутилась и обвинила его во лжи и попытке манипулировать людьми.

«Я пожалуюсь на тебя. Не дам тебе обмануть кого-либо еще своими дешевыми трюками», — написала она. Вскоре после этого Картера заблокировали за нарушение правил сервиса. «Господи, я ненавижу это приложение», — резюмировал произошедшее американец.

Публикация набрала более одного миллиона лайков. В комментариях многие удивились такой реакции. «Меня пугают именно такие люди, глупость крайне опасна», — написала theladychessar.

В июне пользовательница Reddit поделилась историей о том, как создала фейковый аккаунт в Tinder и вступила в переписку с собственным мужем, который тайно пользовался приложением. Она попросила совета в возникшей ситуации.