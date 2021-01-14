Блогерша отомстила парню-изменщику и разделила интернет на два лагеря

TikTok-блогерша под ником @hollynicoleeee_ показала, как отомстила своему парню-изменщику. Ее ролик набрал более 18 миллионов просмотров за пару дней, однако многие зрители не оценили методы девушки.

Ролик начинается с того, что героиня бросает блестки на все вещи в доме, которые принадлежат ее возлюбленному. Так, большое количество глиттера оказывается в его спальне, ванной комнате и гостиной.

Данное видео разделило интернет на два лагеря. Некоторым зрителям понравился способ мести блогерши. Один из них отметил, что девушка не устроила истерику и ничего не сломала, а просто усложнила парню жизнь. Другой посоветовал ей добавить блестки в шампунь и кондиционер изменщика.

Нашлись и те, кто посчитали метод @hollynicoleeee_ «токсичным» и «детским». Они заметили, что необходимо быть хорошими людьми и не опускаться до такого уровня, а просто уходить от изменщика.

Ранее в сети прославилась другая TikTok-блогерша, которая показала собственный способ распознать мужчин с активным профилем в Tinder. Женщина пояснила, что приложение для знакомств не будет показывать страницы тех людей, которые не пользуются Tinder больше недели.