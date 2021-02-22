Блогер нашел простой способ скрыть измену

Блогер под ником @kaansanity показал, как замаскировать приложение Tinder на iPhone. Его простой способ скрыть измену доступен на странице в TikTok, на него обратили внимание журналисты The Mirror.

Мужчина использовал для своей задачи малоизвестную функцию iPhone, которая позволяет менять стандартные иконки приложений. Для этого нужно зайти в программу «Команды» (Shortcuts), нажать на «плюсик» в правом верхнем углу и выбрать пункт меню «Добавить действие». В открывшемся окошке необходимо найти пункт «Открыть приложение».

После этого пользователь увидит список всех программ: нужно выбрать Tinder, затем нажать на иконку с изображением трех точек и выбрать название команды — например, «Погода». Так будет называться новая иконка, которая появится на домашнем экране. Здесь же придется выбрать и новую картинку для этого значка (автор ролика установил ту, которая стоит в приложении «Погода»). В итоге, у пользователя на домашнем экране появится новая иконка под названием «Погода», при нажатии на которую будет открываться соцсеть для знакомств.

Многие зрители похвалили @kaansanity за лайфхак. Однако нашлись и те, кого не порадовал способ блогера. Некоторые комментаторы написали, что теперь им придется проверить все иконки приложений у своих возлюбленных.