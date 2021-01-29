Блогерша нашла способ привлечь внимание мужчин в приложении для знакомств

Фотограф из США Бриана Гомес (Brianna Gomez) показала способ привлечь внимание мужчин в приложениях для знакомств. Своим методом она начала делиться с подписчиками в TikTok, пишет BuzzFeed.

Около года назад Гомес установила приложение Bumble. Его особенность заключается в том, что первыми писать потенциальным партнерам могут только девушки. Чтобы привлечь внимание тех, с кем она образовала пару, блогерша разработала собственный метод.

Она брала фотографию из профиля собеседника и фотошопила ее. К примеру, помещала потенциального партнера в сериал «Игра престолов», мультфильм «Русалочка» или на рекламу моющего средства. Затем Гомес отправляла мужчине получившееся изображение и придумывала шутку, связанную с картинкой. «Зима близко, но я могу согревать тебя долгой ночью», — подписала блогерша к отфотошопленному кадру из фэнтези от канала HBO.

Девушка также завела аккаунт в TikTok и начала публиковать там видео, как делает коллажи и как собеседники восторгаются ее способом завязать диалог. «Одни думают, что я очень странная, а другие считают меня гением», — отметила Гомес в разговоре с BuzzFeed. Блогерша добавила, что фотошопит картинки не для того, чтобы впечатлить людей, а потому что ей нравится сам процесс. Кроме того, она уверена, что такое начало разговора делает онлайн-знакомство менее неловким.

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