Россиян предупредили об опасности сайтов знакомств

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, какие опасности могут нести для россиян сайты знакомств. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт предупредил, что общаясь в онлайн-сервисах, нельзя терять бдительность и внимательность, поскольку в них всегда будет «определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей».

Помимо этого, следует помнить о риске стать жертвой мошенников. С такой проблемой люди могут сталкиваться, открывая ссылки с вредоносным программным обеспечением от собеседника. Также существует опасность попасть на удочку шантажиста, отправив ему свои откровенные фотографии.

Куканов посоветовал пользователям сохранять трезвую голову и критически относиться к общению с другими пользователями, а также никому не переводить деньги, как бы настойчиво и искусно об этом не просили собеседники.

Ранее любителям онлайн-знакомств дали несколько советов о том, как правильно флиртовать в сети. Им рекомендовали использовать свое остроумие, так как удачная шутка всегда обратит на себя внимание. Хорошим способом также назвали вдумчивые и глубокие вопросы: они помогут лучше узнать человека. Кроме того, желающим найти партнера порекомендовали открыто выражать свои чувства и быть позитивными.