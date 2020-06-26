В России полиция поймала брачного афериста из Африки

В Москве полиция поймала брачного афериста из Африки, обманувшего жительницу Тулы на 1,17 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 26 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленник представлялся иностранным военным, выполняющим международную миссию в Афганистане. С 46-летней потерпевшей он познакомился на сайте знакомств. В течение месяца аферист общался с женщиной на английском языке через онлайн-переводчик в мессенджере. Вскоре мужчина предложил ей руку и сердце.

В один из дней подозреваемый сообщил, что собирается демобилизоваться. Он сказал, что за время службы у него набралась крупная сумма в валюте и попросил помочь ему переправить эти средства в Россию. На электронную почту женщины были направлены инструкции, как получить деньги. Для этого якобы нужно было отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту с деньгами.

В итоге женщина перевела мошенникам более миллиона рублей, для чего взяла кредит в банке. После этого связь с возлюбленным прекратилась и потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили местонахождение афериста и задержали его в Москве. Задержанный оказался африканцем, который при знакомстве использовал чужую фотографию.

Тульские полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В 2017 году сообщалось, что в Новокузнецке брачный аферист похитил у потенциальной невесты 400 тысяч рублей, после чего отказался жениться.

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