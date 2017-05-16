Новокузнецкий аферист похитил у невесты 400 тысяч рублей и отказался жениться

В Новокузнецке брачный аферист похитил у потенциальной невесты 400 тысяч рублей, после чего отказался жениться. Об этом РИА Новости сообщили в областном главке МВД.

По предварительным данным, потерпевшая познакомилась с 29-летним мужчиной в одной из социальных сетей. После непродолжительной переписки они стали встречаться и решили пожениться. Жених под различными предлогами стал одалживать у девушки и ее матери деньги. «В ходе следствия безработный фигурант рассказал, что регистрировать брак он не собирался, а деньги, которые занимал, изначально не планировал возвращать», — отметили в правоохранительных органах.

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Было установлено, что ранее обвиняемый был судим за невыплату алиментов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Куйбышевский районный суд Новокузнецка приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Также его обязали возместить материальный ущерб, причиненный потерпевшим.

В октябре 2016 года в Москве задержали 41-летнего мужчину, который решил не платить за свадебный банкет и ушел из ресторана вместе с женой и гостями. Долг мужчины превысил 80 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).