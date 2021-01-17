Психолог назвал способ распознать мошенников в дейтинг-приложении

Мошенники в дейтинг-приложениях ведут себя так же, как и на других онлайн-площадках: сначала втираются в доверие, а уже затем начинают действовать. Способ распознать таких недоброжелателей в беседе с агентством «Прайм» назвал старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Андрей Полянский.

Он отметил, что странички таких людей в соцсетях могут выглядеть идеально и усыплять бдительность.

По словам психолога, мошенники действуют по одной накатанной схеме. «Как правило, они говорят о внезапной болезни — своей или родственников. Якобы им не хватает денег на лечение. Если вы влюблены и если вы не один день общались, то вы, конечно, будете испытывать жалость», — предупредил Полянский.

Кроме того, воры могут изображать из себя состоятельных людей, у которых возникли проблемы с деньгами: им заблокировали счета, у них проблемы с банком или срочно нужно вложить средства в какой-то проект. Бывает, когда преступники отказываются от встречи из-за «финансовых сложностей» и просят дать им денег на дорогу с условием «возврата».

Если сказать мошеннику об отсутствии денег, он сразу исчезнет, подчеркнул психолог. При этом злоумышленники могут шантажировать жертву, обещая разослать ее личные фото.

Ранее сообщалось, что россиянка пообщалась на сайте знакомств с мужчиной, который представился американским военным, и в итоге лишилась полутора миллионов рублей. Он выманивал у нее средства постепенно под предлогом разрешения ситуации с застрявшей на таможне посылкой.