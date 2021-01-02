Дейтинг-приложения оказались лучшим способом найти длительные отношения

Дейтинг-приложения обычно воспринимаются как площадки для быстрого флирта. Однако исследование швейцарских ученых показало, что пары, познакомившиеся в сети, расстаются реже, чем познакомившиеся более традиционными способами. Об этом пишет The Sun.

Так, ученые опросили 3235 пар старше 18 лет и выяснили, что те, кто использовал приложения для знакомств, более мотивированы к совместному проживанию. Психологи предположили, что у пользователей онлайн-сервисов более сильные цели в поиске партнера, а следовательно и более высокие шансы найти длительные отношения.

Оказалось, что пользовательницы приложений, таких как Tinder или Bumble, имели больше желания родить детей. Кроме того, такие дейтинг-площадки способствовали отношениям на расстоянии или появлению более разнообразных пар: например, высокообразованные женщины более склонны к свиданиям с менее образованными мужчинами из приложений.

По данным исследования, онлайн-сервисы знакомств особенно популярны среди людей старше 40 лет и разведенных женщин.

Ранее эксперт назвали главные ошибки при использовании дейтинг-приложений. По их словам, пользователи чаще всего неправильно заполняют профиль или ставят не очень привлекательную фотографию, что снижает шансы найти идеального партнера.