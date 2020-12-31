Сексолог назвала главные тренды 2020 года в сексе

Ведущий британский сексолог Трейси Кокс (Tracey Cox), автор многочисленных книг, назвала главные тренды 2020 года в сексе и поделилась прогнозами на 2021 год. Ее слова приводит издание Daily Mail.

По словам Кокс, 2021-й станет годом сексуальных экспериментов. Согласно исследованию одного из британских ритейлеров секс-игрушек, в 2020 году 52 процента опрошенных пар из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции опробовали в сексе что-то новое: ролевые игры, секс в машине и воплощение эротических фантазий партнера. 71 процент из них заявил, что продолжит экспериментировать и после окончания пандемии.

Представители одного из сайтов знакомств для секса отметили, что в 2020 году необычно большое число пользователей начали идентифицировать себя как бисексуалов. Они предполагают, что в следующем году число людей, открытых для нового сексуального опыта, будет лишь расти.

Сексолог утверждает, что люди стали чаще искать в поисковых системах информацию о БДСМ. В 2020 году на 200 процентов выросли продажи страпонов. Десять процентов из тысячи опрошенных британок заявили, что использовали их в сексе с партнерами-мужчинами, еще десять процентов признались, что хотели бы попробовать.

Кокс заявила, что в 2021 году люди станут еще более открытыми к отношениям на расстоянии: из-за ограничений, введенных в пандемию, встречаться вживую становится все сложнее. По данным одного из дейтинг-приложений, половина пользователей готова искать партнера «где угодно», раньше большинство предпочитало устанавливать строгие географические рамки. 66 процентов опрошенных заявили, что разговоры с партнером стали для них гораздо важнее, чем раньше. 70 процентов респондентов готовы на виртуальное свидание, а 33 процента открыты к долгосрочным отношениям на расстоянии.

В 2021 году продолжится тренд на секс-игрушки: треть опрошенных купили в 2020 году новые приспособления. При этом в прошедшем году небывало выросли продажи игрушек для пар. Кокс заявила, что обычно эта категория гораздо менее востребована.

Сексолог отметила, что пандемия заставила вспомнить людей о бывших партнерах. Один из пяти опрошенных признался, что писал или звонил им, четверть респондентов заявили, что они сами выходили с ними на связь. Подавляющее большинство поддерживали диалог. В большинстве случаев люди просто хотели узнать, все ли в порядке у бывшего партнера.

Кокс подчеркнула, что в 2020 году многие начали практиковать осознанность во время секса: то есть наслаждаться моментом, а не переживать из-за своей внешности, навыков или проблем с достижением оргазма.

Ранее сексолог Эмили Морс рассказала, зачем женщины имитируют оргазм. По ее словам, они часто делают это, чтобы потешить мужское эго и избежать неловких ситуаций.