Сексолог назвала три главных признака измены

Клинический психолог, сексолог Елена Перелыгина назвала три главных признака неверности в отношениях. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Перелыгина выступила на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата». Эксперт советует насторожиться, если у партнера появились новые привычки. Вторым признаком возможной измены сексолог считает внезапный интерес к собственному внешнему виду и желание поменять гардероб.
Перелыгина также считает, что повышенное либидо, гиперактивность и блеск в глазах партнера могут свидетельствовать о его неверности.
Ранее австралийская секс-педагог и тренер по образу жизни Лени Павлович рассказала о самой популярной услуге, которую она оказывает мужчинам. По ее словам, чаще всего клиенты обращаются к ней за советами по улучшению интимной жизни.