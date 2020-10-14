Сексолог назвала три главных признака измены

Клинический психолог, сексолог Елена Перелыгина назвала три главных признака неверности в отношениях. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Перелыгина выступила на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата». Эксперт советует насторожиться, если у партнера появились новые привычки. Вторым признаком возможной измены сексолог считает внезапный интерес к собственному внешнему виду и желание поменять гардероб.

Женщины, конечно же, ходят к косметологу. Покупают обновки себе — нижнее белье, туфельки новые, духи. То есть подозрительно, если женщина раньше за собой так не следила — и вдруг начала Елена Перелыгина Клинический психолог, сексолог

Перелыгина также считает, что повышенное либидо, гиперактивность и блеск в глазах партнера могут свидетельствовать о его неверности.

Ранее австралийская секс-педагог и тренер по образу жизни Лени Павлович рассказала о самой популярной услуге, которую она оказывает мужчинам. По ее словам, чаще всего клиенты обращаются к ней за советами по улучшению интимной жизни.