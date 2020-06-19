Смена привычки в самоизоляции заставила женщину заподозрить мужа в неверности

Пользовательница сайта Netmums заподозрила мужа в измене из-за того, что одна из его привычек изменилась во время самоизоляции. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Пожелавшая остаться анонимной автор поста, мать пятерых детей, объяснила, что обычно ее муж бреет интимные органы примерно раз в полтора месяца, однако во время самоизоляции он не делал этого. Однако, как только он узнал, что ему скоро выходить на работу, он неожиданно снова побрил гениталии. При этом его жена узнала, что в офисе одновременно будут всего два человека: с утра он будет вдвоем с одной женщиной, а после полудня — с другой.

Пользовательница поинтересовалась у комментаторов, слишком ли она придает значения мелочам, или ей стоит начать беспокоиться о неверности мужа. Она добавила, что 7-8 лет назад у него уже был роман с коллегой по работе.

Комментаторы разделились во мнениях. Одни предположили, что во время самоизоляции ему просто было лень этим заниматься. «Я не думаю, что этого достаточно, чтобы заподозрить его в измене. Мы все немного запустили себя за это время», — написала одна пользовательница. Другие же призвали следить за мужем внимательнее. Некоторые комментаторы написали, что ловили делавших то же самое мужчин на изменах.

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