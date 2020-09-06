Секс-педагог рассказала о самой популярной услуге для мужчин

Австралийская секс-педагог и тренер по образу жизни Лени Павлович (Lahnee Pavlovich) рассказала о самой популярной из услуг, которые она оказывает обращающимся к ней мужчинам. Об этом пишет The Mirror.

Как рассказала 33-летняя женщина, чаще всего мужчины просят у нее советы по улучшению интимной жизни. Свои рекомендации Лени дает им исходя из фотографий их половых органов. За 50 долларов (около 3700 рублей) секс-педагог может составить мужчине целый отчет, оценив форму и размер их пениса. В нем подробно рассказывается, какие сексуальные позы лучше всего подходят для них, как доставить удовольствие своим партнерам или предотвратить преждевременную кульминацию, а также даются советы по гигиене. Кроме того, утверждает Лени, ее услуга позволяет мужчинам понять свою анатомию.

Лени Павлович оказывает услуги как мужчинам и женщинам по отдельности, так и парам. По ее словам, женщин чаще всего интересует вопрос, как возродить сексуальное желание после родов. Бывают у клиентов и необычные запросы, связанные с секс--игрушками, фетишами или психическими проблемами. Также Лани обучает их методикам самоудовлетворения, проводит семинары и индивидуальные консультации по скайпу. Сейчас женщина получает степень магистра сексологии.

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