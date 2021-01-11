Россиянка познакомилась с «американским военным» и лишилась 1,5 миллиона рублей

Жительница города Сарова Нижегородской области познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который представился американским военным, и в итоге лишилась полутора миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Комсомольская правда».

По данным издания, мошенник рассказал россиянке, что служит в Афганистане, но в ближайшее время планирует переехать в Санкт-Петербург. Мужчина добавил, что якобы отправил в Россию посылку с двумя миллионами долларов, но ее заблокировала таможня.

Затем он обратился к собеседнице за помощью. Злоумышленник сообщил ей, что его друг пытается решить проблему с задержанной посылкой, но для этого нужны деньги. После этого он попросил россиянку дать в долг, женщина согласилась и перевела деньги.

Впоследствии просьба повторялась, и в общей сложности жительница Сарова перевела «американскому военному» полтора миллиона рублей. Когда мужчина перестал выходить на связь, она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что исследование швейцарских ученых показало, что пары, познакомившиеся в сети, расстаются реже, чем познакомившиеся более традиционными способами. Так, ученые опросили 3235 пар старше 18 лет и выяснили, что те, кто использовал приложения для знакомств, более мотивированы к совместному проживанию.