Отец использовал фото сына для знакомств и попал под арест

Житель Шанхая по фамилии Ван выдавал себя за сына на сайте онлайн-знакомств. Спустя несколько лет он попал за это под арест, сообщает GlobalTimes.

Отец использовал фото своего несовершеннолетнего ребенка в качестве аватарки, благодаря чему познакомился с девушкой по имени Сяо Цзы (Xiao Zi), которая жила в другом городе. В 2015 году у пары завязался роман по переписке.

В 2019 году Ван начал занимать у возлюбленной деньги. Сначала он просил ее пополнить его виртуальный счет в онлайн-игре, а затем просил средства на покупку одежды, iPad, умных часов и iPhone. Всего он занял более 20 тысяч юаней (почти 230 тысяч рублей).

Спустя год Сяо Цзы прилетела в Шанхай, чтобы наконец лично увидеться с Ваном. Однако последний отказался встречаться и заставил ее ждать в съемной квартире несколько недель. В конце концов мужчина так и не придумал никаких оправданий, поэтому признался девушке, что женат и имеет детей. Он также рассказал, что все эти годы использовал фотографии своего красивого сына, чтобы понравиться Сяо Цзы.

По данным СМИ, возлюбленная мужчины обратилась в полицию, рассказав стражам правопорядка о произошедшем. Вана арестовали и обвинили его в фальсификации данных в интернете и в вымогательстве крупной суммы денег.