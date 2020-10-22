Популярная соцсеть запустила в Европе сервис для знакомств

Популярная социальная сеть Facebook объявила о запуске сервиса знакомств Dating в 32 странах Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Платформа для знакомств станет доступна в Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Хорватии, Венгрии, Ирландии, Италии и ряде других европейских государств.

Пользователь может присоединиться к приложению, создав собственный профиль и определив список людей на основе общих интересов и предпочтений. Разработчики уделили особое внимание безопасности платформы: в сервисе можно жаловаться на нарушителей и блокировать кого-либо, при этом запрещено отправлять фотографии, видео, ссылки и платежи в сообщениях.

Facebook Dating был запущен в США в сентябре 2019 года. В настоящее время сервис доступен в 20 других стран, где в общей сложности зафиксировано более 1,5 миллиарда парных совпадений.

Ранее эксперт по отношениям Спайси Мари раскрыла несколько секретов составления идеальной анкеты в приложении для знакомств. Так, в описании профиля нужно обязательно добавить что-нибудь уникальное, то, чего другой человек никогда бы не ожидал прочитать в приложении для знакомств. Кроме того, рекомендуется упомянуть те хобби, заниматься которыми можно вместе с потенциальным партнером. Также в приложении для знакомств нужно всегда четко давать понять свои намерения и не сообщать о своем негативном опыте.