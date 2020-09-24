Любитель свиданий доверил женщинам инициативу и разочаровался

Мужчина, увлекающийся приложениями для знакомств, решил доверить инициативу женщинам и поделился результатами эксперимента. В течение шести недель он изучал, как девушки начинают знакомство, и в итоге разочаровался. О своем печальном опыте он рассказал на Reddit.

По словам любителя онлайн-знакомств, он устал от постоянных жалоб на то, что мужчины не проявляют достаточной изобретательности при знакомстве. Автор поста решил проверить, насколько креативны девушки, и перестал писать тем, с кем образовывал пару в приложении.

Мужчина отметил, что около 35 процентов потенциальных партнерш так и не начали диалог. Остальные 65 процентов написали ему, однако он не был впечатлен их фразами. «90 процентов сообщений были просто "привет" или "как дела". Еще десять процентов либо делали комплименты моей собаке, либо отвечали на просто вопрос из моей анкеты, либо говорили хоть что-то другое», — поделился результатами шестинедельного эксперимента пользователь Reddit.

Автор поста признался, что ожидал именно такого исхода. «Надеюсь, когда-нибудь женщины поймут, что мы тоже хотим, чтобы они впечатляли нас — точно так же, как они хотят, чтобы мы впечатляли их. Особенно когда дело касается онлайн-знакомств», — подчеркнул мужчина.

Ранее эксперт по отношениям Спайси Мари (Spicy Mari) раскрыла несколько секретов составления идеальной анкеты в приложении для знакомств. По ее словам, в описании профиля нужно обязательно добавлять пикантные детали, упоминать хобби, которыми можно заниматься вместе с потенциальным партнером, а также четко давать понять свои намерения.