Любителям онлайн-знакомств раскрыли секрет идеальной анкеты

Эксперт по отношениям Спайси Мари (Spicy Mari) раскрыла несколько секретов составления идеальной анкеты в приложении для знакомств. Ее рекомендации для любителей онлайн-общения публикует журнал Hola!

По словам Мари, в описании профиля нужно обязательно добавить что-нибудь пикантное и уникальное, то, чего другой человек никогда бы не ожидал прочитать в приложении для знакомств. Кроме того, она посоветовала упомянуть те хобби, заниматься которыми можно вместе с потенциальным партнером.

Женщина подчеркнула, что в приложении для знакомств нужно всегда четко давать понять свои намерения. «Не бойтесь сказать, что вы ищете что-то серьезное», — призвала Мари. Эксперт по отношениям добавила, что в профиле не стоит сообщать о своем негативном опыте. По ее мнению, секрет успешного знакомства заключается в том, чтобы произвести на потенциального партнера впечатление счастливого человека, который наслаждается жизнью.

Для этой же цели Мари посоветовала улыбаться на фотографиях. Она также порекомендовала сниматься в ярких цветных вещах: по ее словам, с людьми, которые одеты в красное на фотографиях, чаще знакомятся.

Ранее 41-летний японец, который ходит на свидания по 300 раз в год, раскрыл способ знакомиться с красивыми девушками. Он посоветовал уделить внимание фотографии в приложении для знакомств. Снимок должен быть хорошего качества, по нему должно быть видно, какое у человека телосложение. Фотография также должна выглядеть естественно и быть забавной.