Россиянам назвали выгодные способы хранить деньги

Глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова назвала выгодные способы хранить деньги в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметила, что накопленную сумму лучше не переводить в другие валюты. По ее словам, хранить сбережения можно на накопительном счете в банке или с помощью дебетовых карт с процентами на остаток.

Тарасова добавила, что, имея постоянную финансовую подушку безопасности, можно рассматривать долгосрочные способы защиты и умножения денежных средств. «Эти средства лучше всего хранить в меньшем количестве в акциях и в большем количестве в облигациях. Это ОФЗ [Облигации федерального займа] или облигации надежных компаний», — отметила она.

Ранее руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров назвал способ защитить деньги от мошенников. По его словам, главное правило — не хранить крупные суммы на банковской карте. Он порекомендовал оставлять на карте сумму, достаточную для текущих расходов на месяц или на неделю. Остальные средства стоит перевести на накопительный счет, до которого злоумышленники добраться не смогут.