Назван предотвративший сильный рост бедности в России фактор

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал фактор, который, по его мнению, помог предотвратить сильный рост бедности в России. Об этом он рассказал, выступая в Госдуме, передает «Интерфакс».

«Доплаты семьям на ребенка, которые были проведены, до трех лет и разовые выплаты — в целом предотвратили рост бедности в стране на 2 процента», — уточнил он, подчеркнув, что показатель все равно вырос. Выплаты на детей Кудрин назвал одной из самых эффективных мер, которые проводились в части поддержки населения на фоне пандемии коронавируса.

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Ранее Кудрин говорил, что господдержка доходит далеко не до всех малообеспеченных россиян, без нее остается каждый пятый бедный житель страны. В частности, он утверждал, что более 20 процентов граждан, которые могут претендовать на помощь, не охвачены никакими программами. При этом они «находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума».

Недавнее исследование НИУ ВШЭ показало, что в России семьи без детей стали чаще беднеть. «В семьях без детей бедность до пандемии была не так высока (3,8 процента), однако в период кризиса выросла более чем в два раза», — говорится в докладе. Во ВШЭ указали, что именно детские выплаты стали основным каналом поддержки населения, так что уровень бедности таких семей снизился с 32 до 24 процентов.