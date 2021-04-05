Кудрин объяснил секретность плана по борьбе с бедностью

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме объяснил, почему детали предложения по борьбе с бедностью за авторством его ведомства остаются в секрете, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, план содержит «очень чувствительные» вещи, выносить которые на публику без утверждения было бы неразумным. Кудрин отметил, что это «финансово емкая история», то есть требует больших трат.

Он отказался сообщить депутатам хоть какую-то конкретику, но предложил обсудить детали в закрытом режиме. Глава Счетной палаты заверил собравшихся, что считает предложения разумными, хотя правительство хочет дополнительно все взвесить.

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Исполнение своей идеи Кудрин считает шансом достигнуть поставленных целей по борьбе с бедностью не к 2030 году, а раньше. По его мнению, без радикальных изменений в этом вопросе справиться с проблемой российской власти будет сложно.

Ранее о своих предложениях, направленных в правительство, Кудрин говорил на заседании Совета Федерации. Тогда он тоже обошелся без цифр, но указал, что выплачивать пособия следует всем нуждающимся семьям, независимо от того, есть у них дети или нет. Говорил о плане Счетной палаты Кудрин и на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В феврале стало известно, что законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России министерство финансов готовит под грифом «секретно». О причинах такого решения не сообщалось, в ведомстве не стали комментировать ситуацию.