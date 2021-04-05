В России допустили снижение бедности вдвое до 2030 года

Снижение уровня бедности в России вдвое возможно раньше 2030 года, допустил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его слова приводит ТАСС.

«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того — в ближайшие годы», — сказал Кудрин и уточнил, что существуют меры, которые помогут добиться такой цели. Ранее Кудрин предлагал выплачивать социальные пособия всем нуждающимся семьям, а не только тем, в которых есть дети. Он объяснил, что только так можно достигнуть целей по снижению бедности, которые поставил президент страны Владимир Путин.

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Найдется все В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги

В конце марта стало известно, что каждый пятый бедный россиянин остался без помощи государства. Тогда Кудрин одобрил решение выплачивать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, объяснив, что они сыграли большую роль в борьбе с бедностью. Если бы их не было, отметил глава СП, бедность была бы больше нынешней на два процентных пункта. С другой стороны, глава Счетной палаты уверен, что действующими способами достигнуть целевых показателей по борьбе с бедностью невозможно.

В апреле свой способ решения проблемы бедности предложил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что для этого Москве нужно перестать прощать долги другим странам. По его словам, после прощения долгов другим странам россияне вынуждены жить на 12-13 тысяч рублей в месяц, то есть 100-300 рублей в день.