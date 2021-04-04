Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал способ победить бедность в России. Для этого Москве нужно перестать прощать долги другим странам — таким мнением политик поделился в эфире радио «Комсомольская правда», его слова передает Ura.ru.

«Никому, никогда, ни под каким предлогом никакой помощи не оказывать. Вы мне сейчас скажете: а как же, там землетрясение, наводнение, там война. (...) Никогда, никому, ни под каким видом», — подчеркнул Жириновский, добавив, что после прощения долгов другим странам россияне вынуждены жить на 12-13 тысяч рублей в месяц, то есть 100-300 рублей в день.

В интервью для портала Ura.ru руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил, что, по его мнению, такие слова главы ЛДПР связаны с грядущими выборами в Госдуму. По словам эксперта, сейчас эта тема широко обсуждается среди кандидатов в законодательный орган, в частности, от оппозиции.

По данным Всемирного банка (в России программа госкредитов засекречена), на конец 2019 года развивающиеся страны были должны России почти 22,9 миллиарда долларов. Из них на страны Африки приходился почти миллиард долларов — это без учета Египта, который задолжал еще почти полмиллиарда.

Кроме того, свыше миллиарда долларов должны Москве Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам и Индия. При этом крупнейшим государственным должником на 2019 год была Белоруссия, которая в 2020 году получила еще несколько государственных кредитов.