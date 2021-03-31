Названы способные вернуть долги России страны

Вернуть России международные долги, о которых ранее рассказал Всемирный банк, смогут не все страны и не в полном объеме. Об этом предупредил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов, сообщает «Спутник».

В качестве наиболее ответственного заемщика эксперт назвал Белоруссию, которая ранее всегда возвращала то, что получила. Некоторые страны — например, Венесуэла — просто не способны вернуть весь долг; скорее всего, его часть придется простить.

С Украиной ситуация еще сложнее. Шибанов напомнил, что суды по поводу возврата долга продолжаются, но Киев отказывается его признавать. Кроме того, часть международных долгов остались еще с советского периода, и взыскать их крайне трудно, особенно если речь идет о бывших союзниках.

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По данным Всемирного банка (в России программа госкредитов засекречена), на конец 2019 года развивающиеся страны были должны России почти 22,9 миллиарда долларов. Из них на страны Африки приходился почти миллиард долларов, но это без учета Египта, который должен почти полмиллиарда.

Более миллиарда долларов задолжали России Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Индия. Крупнейшим государственным должником на тот момент была Белоруссия, которая в 2020 году получила еще несколько государственных кредитов.

Ранее Министерство финансов России выступило с инициативой вложить существенную часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в кредиты развивающимся странам. При этом займы должны быть с условием покупки на них товаров российского производства. В ведомстве считают, что таким образом Москва сможет избежать возможной блокировки средств в результате санкций США.