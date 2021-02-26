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Белоруссия собралась попросить у России еще денег

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Юрий Селиверстов
Юрий Селиверстов
Фото: Public Domain / Wikimedia

Белоруссия собралась попросить у России очередной кредит. Как сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов, Минск и Москва сейчас ведут переговоры о привлечении денег на инфраструктурные проекты, передает БЕЛТА.

«Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать», — прокомментировал он, но не стал уточнять, о какой сумме идет речь, и не назвал также и сроков ее получения.

Селиверстов добавил, что Минск надеется получить второй транш предыдущего российского кредита в первом полугодии этого года. Соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита на миллиард долларов было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов Минфин получил 30 декабря 2020 года.

Ранее в феврале белорусский Минфин опроверг слухи о запросе у России кредита на три миллиарда долларов за счет остатка средств ранее предоставленного кредита на строительство БелАЭС. Глава республики Александр Лукашенко поблагодарил российского президента Владимира Путина за помощь экономике страны.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов. Причем часть выделенных средств пойдет на погашение предыдущих кредитов от России.

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