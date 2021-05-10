Аналитики предсказали замедление глобального роста из-за старения людей

Несмотря на восстановление экономики после кризиса из-за пандемии в США и других странах с развитой экономикой, демографические изменения в связи со старением людей приведут к замедлению глобального роста в следующем десятилетии. Такой сценарий предсказали аналитики агентства Moody’s, передает РБК.

По оценкам специалистов, старение, вероятно, снизит глобальный экономический рост на 0,9 процентных пункта в год в течение 2020-25 годов. Замедление роста населения в мире происходит после нескольких лет сокращения роста производительности, а также в связи с увеличением уровней задолженности из-за пандемии.

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Аналитики считают, что глобальный рост населения трудоспособного возраста замедлится более чем наполовину в следующие два десятилетия. При этом Европа окажется самым «старым» регионом в мире, а ряд отдельных стран, включая Германию, Японию, Италию, Испанию и Корею, столкнутся с сокращением численности населения трудоспособного возраста. В то же время Соединенные Штаты и Великобритания столкнутся с меньшим ростом населения трудоспособного возраста.

Главным источником экономического роста в странах со стареющим населением станет вовлечение в рабочую силу женщин и пожилых работников, полагают специалисты. Также смягчить негативные последствия старения населения сможет внедрение технологий и инноваций. В то же время для внедрения передовых технологий потребуются значительные изменения, в том числе государственные и частные инвестиции в человеческий капитал и образование и комплексную переподготовку кадров.

Ранее эксперты Высшей школы экономики заявили, что прогнозы о том, что в 2021 году мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются. По их данным, пока не устранены факторы, которые отрицательно влияли на мировую экономику в 2020 году.