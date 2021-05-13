Эксперт дал советы россиянам по защите сбережений от долларовой инфляции

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий дал советы россиянам по защите сбережений от резко ускорившейся долларовой инфляции. Он рассказал РИА Новости, что стоит обратить внимание на сырье и сырьевые акции.

Эксперт посоветовал в случае, если уже приобретена американская валюта, инвестировать в нефтяные фьючерсы или бумаги американских нефтедобывающих компаний в долларах.

«В теории инфляция ведет к ослаблению валюты на среднесрочном горизонте, но пока инфляция лишь один месяц повышенная (выше двух процентов), следует подождать статистики следующих месяцев. Для защиты от долларовой инфляции стоит обратить внимание, прежде всего, на сырье и сырьевые акции. Тут Россия и российские акции выглядят очень привлекательно», — объяснил Русецкий.

Ранее в мае эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России к концу 2021 года. Максимальный прогноз был дан экспертами ВТБ. По их мнению, стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3 процента. Самые низкие ожидания у «Открытия»: аналитики банка допустили, что рост цен может составить 4,3 процента.

В конце апреля председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров с брошью, на которой изображена перечеркнутая инфляционная спираль. Такое решение означает, что приоритетом для ЦБ стала борьба с инфляцией.