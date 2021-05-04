Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России к концу года

Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России к концу 2021 года. Об этом сообщают «Известия».

Максимальный прогноз был дан экспертами ВТБ. По их мнению, стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3 процента. Самые низкие ожидания у «Открытия». Аналитики банка допустили, что рост цен может составить 4,3 процента.

Эксперты утверждают, что динамика инфляции во многом будет определяться уровнем внешних цен на продовольствие в долларовом выражении. «Уже летом мы сможем наблюдать резкое торможение роста цен, при условии сохранении курса рубля вблизи наблюдаемых уровней», — сказал старший экономист «Открытия» Максим Петроневич.

Специалисты отметили, что на замедление инфляции окажут влияние меры Центробанка по денежно-кредитной политике. Также уточняется, что ускорению инфляции поспособствует восстановление потребительской активности. «В пользу сохранения высокой инфляции выступают рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены», — пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что российская экономика, которая пострадала значительно меньше других во время пандемии, восстанавливается от коронавирусной рецессии. Эксперты отмечают, что это связано с решением российских властей не вводить еще раз общенациональный карантин. Также подчеркивается, что относительно мягкие ограничения во время пандемии способствовали тому, что эпидемия не так сильно ударила по ВВП России.