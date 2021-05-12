Новак оценил идею о запрете вывоза бензина из России

Российские власти рассмотрят вопрос о введении запрета на экспорт нефтепродуктов, только если ситуация на внутреннем рынке топлива будет критичной. Об этом заявил в эфире «Россия-24» вице-премьер Александр Новак.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Он отметил, что пока уровень запасов достаточен для удовлетворения спроса. Запрет на вывоз бензина из страны Новак назвал крайней мерой. Вице-премьер добавил, что скорректированный с 1 мая демпферный механизм позволил стабилизировать ситуацию.

Оценивая ситуацию на топливном рынке, Новак заявил, что цены на нефтепродукты растут на уровне инфляции. Стоимость бензина в стране увеличилась с начала года на 2,9 процента. В конце апреля в Минэнерго высказали идею о запрете экспорта бензина на три месяца.

В начале мая правительство России приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. Так, нефтяников обязали продавать бензин независимым АЗС на бирже по рыночным ценам. Также кабмин расширил базисы поставок топлива с биржевых торгов, включив в них сами НПЗ с вывозом бензина автотранспортом.