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Новак оценил идею о запрете вывоза бензина из России

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Александр Новак
Александр Новак
Фото: Global Look Press

Российские власти рассмотрят вопрос о введении запрета на экспорт нефтепродуктов, только если ситуация на внутреннем рынке топлива будет критичной. Об этом заявил в эфире «Россия-24» вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что пока уровень запасов достаточен для удовлетворения спроса. Запрет на вывоз бензина из страны Новак назвал крайней мерой. Вице-премьер добавил, что скорректированный с 1 мая демпферный механизм позволил стабилизировать ситуацию.

Оценивая ситуацию на топливном рынке, Новак заявил, что цены на нефтепродукты растут на уровне инфляции. Стоимость бензина в стране увеличилась с начала года на 2,9 процента. В конце апреля в Минэнерго высказали идею о запрете экспорта бензина на три месяца.

В начале мая правительство России приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. Так, нефтяников обязали продавать бензин независимым АЗС на бирже по рыночным ценам. Также кабмин расширил базисы поставок топлива с биржевых торгов, включив в них сами НПЗ с вывозом бензина автотранспортом.

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