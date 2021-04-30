Экспорт бензина из России предложили запретить на три месяца

Минэнерго предложило запретить экспорт бензина из России на три месяца. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Такие меры принимаются для «недопущения ускорения роста цен» на топливо.

Под временный запрет на вывоз подпадают автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты. На Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возлагаются обязанности «обеспечить сбалансированность рынков топлива и недопущение ускорения роста цен на топливо» и следить за объемами производства и поставок топлива на внутренний рынок.

О грядущем ограничении экспорта ранее в апреле писала газета «Коммерсантъ». Издание отмечало, что бензин планируют внести в перечень товаров, которые существенно важны для внутреннего рынка, но в отношении них в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.

Ранее профильный вице-премьер Александр Новак рассказал, что в России будут по-новому сдерживать рост цен на бензин, а именно — за счет введения частичного ограничения на экспорт. В свою очередь, замглавы ФАС Виталий Королев назвал такую меру крайней.