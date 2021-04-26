В России приготовились запретить вывоз бензина из страны

Российские власти занялись подготовкой правовой базы для временного запрета вывоза бензина из страны. Как сообщает газета «Коммерсантъ», топливо готовятся внести в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Издание ссылается на на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.

Из этого документа следует, что правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».

Сам бензин планируют внести в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка», но в отношении них «в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Иными словами в случае необходимости экспорт российского бензина в страны за пределами ЕАЭС может быть запрещен.

Ранее стало известно, что российские власти могут частично ограничить экспорт бензина, чтобы сдержать его стоимость. Вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетику, заметил, что правительство может поддержать такую меру в ограниченный период. Введение ограничений на экспорт топлива (в виде прямого запрета или установления вывозной пошлины) ведет к увеличению его предложения на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение цены.