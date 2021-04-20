Эксперты предсказали цены на бензин в России к концу года

Существенного роста цен на бензин к концу года в России не произойдет. Санкции и пандемия не окажут на этот сегмент особого влияния. Согласно базовому сценарию, топливо подорожает на 8 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

По оценке руководителя проектов ИГ «Петромаркет» Анны Лишневецкой, рост цен на автомобильное топливо составит 5 процентов, то есть, не превысит ожидаемого уровня инфляции. «Таким образом, относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1-2 процента», — предсказала она.

Согласно данным аналитической компании Refinitiv, цены на дизельное топливо в России могут снизиться на 5,1 процент, то есть, с 52 рублей до 49 рублей за литр.

Ранее профильный вице-премьер Александр Новак рассказал, что в России будут по-новому сдерживать рост цен на бензин, а именно — за счет введения частичного ограничения на экспорт. В свою очередь, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев назвал такую меру крайней.